Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội làm việc với Đồn Biên phòng Lũng Cú
Tiếp tục hoạt động khảo sát về tình hình an ninh, trật tự, quản lý, bảo vệ biên giới, công tác phân giới cắm mốc, tuần tra biên giới Việt Nam - Trung Quốc, ngày 26-3, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã khảo sát tình hình thực tế tại xã Lũng Cú và làm việc với Đồn Biên phòng Lũng Cú thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang.